Взрыв прогремел в жилом доме в Москве: есть жертвы
В Москве в жилом доме на улице Криворожской в Нагорном районе прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар. В результате ЧП погиб один человек, сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла около 03:30 в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. По предварительным данным, там хранилась пиротехника, которая сдетонировала. После взрыва начался мощный пожар, несколько этажей заволокло дымом, а на четвертом люди оказались заблокированы огнем.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали 11 человек, включая ребенка. Квартира, в которой произошел взрыв, выгорела полностью. Там специалисты обнаружили тело погибшего.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске полицейские задержали пьяного мужчину, который угрожал взорвать жилой дом на улице Вологодской.
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