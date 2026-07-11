Взрыв прогремел в жилом доме в Москве: есть жертвы

11 июля 2026, 09:35

SHOT: в Москве при взрыве в жилом доме погиб человек

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Москве в жилом доме на улице Криворожской в Нагорном районе прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар. В результате ЧП погиб один человек, сообщает телеграм-канал SHOT.