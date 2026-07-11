Раскрыта причина ДТП с междугородним автобусом в Татарстане
Водитель перевернувшегося на трассе в Татарстане автобуса уснул за рулем
Водитель междугороднего автобуса, попавшего в ДТП на трассе в Татарстане, уснул за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Напомним, авария произошла на автодороге Кузайкино — Нурлат. Междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 46 человек, включая двоих детей.
«Предварительно, водитель уснул», — сказал собеседник агентства.В результате медицинская помощь потребовалась 15 пассажирам. Врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».