Раскрыта причина ДТП с междугородним автобусом в Татарстане

11 июля 2026, 09:08

Водитель перевернувшегося на трассе в Татарстане автобуса уснул за рулем

Фото: iStock/Dushlik

Водитель междугороднего автобуса, попавшего в ДТП на трассе в Татарстане, уснул за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.





Напомним, авария произошла на автодороге Кузайкино — Нурлат. Междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 46 человек, включая двоих детей.

«Предварительно, водитель уснул», — сказал собеседник агентства.