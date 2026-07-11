Россиянин пугал прохожих игрушечным пистолетом и поплатился
В Иркутске задержали 42-летнего местного жителя, который пугал прохожих. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.
Инцидент произошел днем 10 июля на остановке «Авиазавод». Неизвестный направлял предмет, похожий на пистолет, на людей и общественный транспорт, после чего сел в автобус и скрылся. Через 20 минут нарушителя задержали и доставили в отдел полиции.
Мужчина оказался ранее однократно судим. В момент происшествия он был сильно пьян. При личном досмотре у иркутянина изъяли игрушечный пистолет, купленный для племянника. В отношении него составили протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина с пистолетом угрожал женщине возле детского сада на улице Часовитина. Злоумышленник отпустил потерпевшую только после того, как она заплакала.
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