Россиянин пугал прохожих игрушечным пистолетом и поплатился

11 июля 2026, 07:52

В Иркутске пьяный мужчина пугал прохожих игрушечным пистолетом

Фото: iStock/golibtolibov

В Иркутске задержали 42-летнего местного жителя, который пугал прохожих. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.