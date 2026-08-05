Два мигранта изнасиловали девочку
Иностранцев обвиняют в надругательстве над девочкой. Об этом информирует управление СК РФ по региону.
Инцидент случился во дворе дома на улице Ленина. Следователи полагают, что два мигранта в возрасте 20 и 22 лет совершили изнасилование несовершеннолетней.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Оба мужчины задержаны, и им предъявлены обвинения. Согласно ходатайству следователя судом в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время правоохранители проводят все необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Также будет проверена законность пребывания мигрантов на территории Российской Федерации.
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