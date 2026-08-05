Убитых в Паттайе россиян кремируют на территории Таиланда
Россияне Диана Назимова и её брат Роман, убитые в Паттайе, будут кремированы в Таиланде. Таково желание семьи, обусловленное религиозными взглядами погибших.
Близкие молодых людей сообщили об этом в соцсети Facebook*. В публикации отмечается, что Диана и Роман придерживались буддийского учения, поэтому кремацию решено провести на территории Таиланда.
Подозреваемых в убийстве задержали 31 июля. В ходе следствия они признались в преступлении: по их словам, они лишили жизни россиян, чтобы завладеть мотоциклом, а тела спрятали в лесу на юге Паттайи. Связь с Дианой и Романом пропала 26 июля.
В процессе допроса выяснилось, что на счету задержанных есть и другое тяжкое преступление. В конце июня банда проникла в дом одной из таиландских семей. Злоумышленники связали супругов и их 18‑летнюю дочь, погрузили их в пикап и вывезли в лесистую местность. Там преступники расстреляли всю семью, а затем закопали тела примерно в двух километрах от места, где позднее обнаружили тела россиян.
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