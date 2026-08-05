Убитых в Паттайе россиян кремируют на территории Таиланда

05 августа 2026, 06:40

Фото: iStock - Anze Furlan / psgtproductions

Россияне Диана Назимова и её брат Роман, убитые в Паттайе, будут кремированы в Таиланде. Таково желание семьи, обусловленное религиозными взглядами погибших.