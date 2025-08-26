Достижения.рф

Мигранты устроили массовую драку возле детского сада в Ленинградской области

Фото: iStock/vichinterlang

Мигранты устроили массовую драку возле детского сада в Янино Ленинградской области. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



Группа иностранцев громко спорила. После словесной ссоры между ними произошла драка.

Некоторые из участников конфликта уехали с места происшествия на черном автомобиле. Уточняется, что детский сад, рядом с которым произошел инцидент, находится на ремонте.

Ранее сообщалось, что мигранты устроили драку со стрельбой во дворе московской школы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

