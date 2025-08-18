Два младенца погибли в больнице Италии из-за заражённого средства для мытья посуды

18 августа 2025, 11:23

Фото: iStock/CristiNistor

В больнице Сан-Маурицио (город Больцано, Италия) произошла трагедия: два недоношенных младенца скончались в отделении интенсивной терапии от бактериальной инфекции, вызванной заражённым средством для мытья детской посуды. Об этом сообщает издание L'Unione Sarda со ссылкой на главное управление здравоохранения Южного Тироля (Asdaa).





Дети умерли с разницей в несколько часов. Ещё десять новорождённых, находившихся в том же отделении, остаются в стабильном состоянии. Власти провинции распорядились немедленно изъять из употребления потенциально опасное моющее средство во всех медицинских учреждениях региона.



Правоохранительные органы начали расследование для установления точных причин заражения и возможных нарушений со стороны медицинского персонала. Следствие также проверит процедуры закупки и контроля качества используемых в больнице моющих средств.

