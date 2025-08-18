В Иркутской области женщина уснула на сапборде и переплыла реку Ангара
В Иркутской области женщина уснула на сапборде и переплыла реку Ангара. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по российскому региону.
Жительница Иркутской области решила покататься на сапборде во время отдыха с мужем на берегу реки. Она не стала надевать спасательный жилет и оставила мобильный телефон на берегу, после чего отправилась в плавание. Через два часа муж не смог найти ее и обратился в полицию.
Согласно информации ведомства, в ходе ночного путешествия женщина, которая начала свой путь в деревне Буреть Усольского района, неожиданно оказалась в селе Буреть Боханского района, проплыв значительное расстояние по течению реки.
На следующий день после исчезновения россиянка вышла на связь. Она дождалась рассвета и обратилась за помощью к рыбакам, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
