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Два многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» уничтожены над Брянской областью

17 марта 2024, 18:51
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Российская система ПВО обнаружила и уничтожила два украинских многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях в результате инцидента нет.

Прежде сообщалось об объявлении ракетной опасности на территории Белгородской области. 17 марта ВСУ предприняли очередную попытку атаки региона. Снаряды ВСУ попали в жилой дом, где находились мирные жители, погибла несовершеннолетняя, ее отец получил ранения.

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Женщина пронесла петарду и устроила взрыв на избирательном участке в Перми
17 марта 2024, 18:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Перми прогремел взрыв в здании Дома культуры, где был организован избирательный участок, сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, 64-летняя женщина взорвала петарду в туалете. В результате взрыва, женщине оторвало руку. Из здания эвакуировано несколько десятков человек. Власти региона информацию не подтверждали.

Прежде сообщалось, что пожилая женщина была задержана на избирательном участке с емкостью, в которой находилась зеленка. Пенсионерка рассказала, что намеревалась вылить содержимое в урну с бюллетенями.

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Дроны-камикадзе атаковали воинскую часть в Приднестровье
17 марта 2024, 17:41

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Приднестровье атакована воинская часть. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной республики.
По имеющейся информации, жертв в результате происшествия нет.

Для атак был использован дрон-камикадзе, который нес на себе взрывное устройство. В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители.

В здании воинской части после атаки БПЛА прогремел взрыв. Возгорание удалось ликвидировать.

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ВСУ нанесли новый удар по Белгороду, погиб мужчина
17 марта 2024, 16:36

Фото:iStock/frantic00

Из-за нового обстрела ВСУ Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Во время удара противника мужчина находился на парковке, куда упал снаряд.

Очевидцы попытались оказать пострадавшему помощь, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

В настоящее время на место происшествия направлены специальные службы. К разбору завалов и устранения последствий нарушений привлечены волонтеры.

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В Находке бразильский акробат упал с высоты во время циркового шоу – видео
17 марта 2024, 15:28

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Артист цирка из Бразилии сорвался с высоты при выполнении трюка. Об этом сообщает портал «112».
Акробат выступал в номере Большого новосибирского цирка шапито «Звездный». На опубликованном видео видно, как в какой-то момент, артист не удержался на высокой конструкции и рухнул на арену.


Жизни акробата ничего не угрожает, он продолжает выступать.

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ВСУ ударили по детскому саду в российском регионе
Сальдо: снаряд ВСУ взорвался на территории детсада в Херсонской области
17 марта 2024, 15:08

Фото: istock / Leonid Ikan

ВСУ нанесли удар по территории детского сада в поселке Брилёвка Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате удара, в здании детского сада оказались разбиты окна и повреждены фасады.

В результате атаки ВСУ, пострадавших нет.

Прежде сообщалось, что украинские военные нанесли удар с использованием дронов по Белгородской области. В результате попадания снаряда в жилой дом, погибла 16-летняя девочка.

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#рф
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Трехлетняя девочка с носком в руке бродила одна по проспекту в Петербурге
В Петербурге девочка с носком в руке бродила по проспекту Народного Ополчения
17 марта 2024, 13:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петербурге трехлетняя девочка в грязном свитере и с носком в руке была замечена, бродящей одна по проспекту Народного Ополчения, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Соседи, обнаружив девочку, вызвали полицию и скорую помощь. В квартире рядом они нашли ее грудничка-сестру с кровью под носом. Родителей детей не было дома, их часто не было видно, предположительно из-за алкогольного опьянения.

Семью малышей забрали в больницу под наблюдение, где им оказали медицинскую помощь. Родители появились позже, зайдя в квартиру через окно.

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Мужчина бросил коктейль Молотова в посольство РФ в Молдавии во время выборов
17 марта 2024, 13:17

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

В здание посольства России в Молдавии неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в здании посольства был расположен единственный избирательный участок, где могли проголосовать граждане РФ.

В настоящее время злоумышленник задержан.

Одна из женщин, которая пришла на участок для голосования возмутилась поступком неизвестного: «Ты что делаешь? Поджигаешь людей и детей!», – негодовала избирательница.

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#выборы
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Школьница устроила поджог на избирательном участке в Краснодаре
17 марта 2024, 12:27

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Краснодаре тринадцатилетняя девочка поджгла скатерть на одном из избирательных участков, сообщил Telegram-канал Shot.
Она успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии, но возгорание удалось быстро потушить. Бюллетени остались неповрежденными, и работа участка продолжается в штатном режиме.

Полиция работает над выяснением мотивов подростка. В первый день голосования были зафиксировано несколько случаев провокаций, такие как заливание бюллетеней зеленкой и поджоги.

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#возгорание
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В Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции
17 марта 2024, 12:04

Фото: iStock/Savusia Konstantin

На станции Чапаевская в Екатеринбурге произошла стрельба. Об этом сообщает портал «Е1».
Несколько неизвестных открыли стрельбу по электричке из пневматического оружия, рассказали очевидцы. Проводники сказали пассажирам лечь на пол и не паниковать. Собеседник интернет-издания также сообщил, что прежде злоумышленники обстреляли предыдущую электричку с пассажирами.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Правоохранительные органы региона не комментировали информацию.

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#электричка
#полиция
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