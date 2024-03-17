Два многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» уничтожены над Брянской областью

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Российская система ПВО обнаружила и уничтожила два украинских многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ.
Прежде сообщалось об объявлении ракетной опасности на территории Белгородской области. 17 марта ВСУ предприняли очередную попытку атаки региона. Снаряды ВСУ попали в жилой дом, где находились мирные жители, погибла несовершеннолетняя, ее отец получил ранения.
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Анастасия Хохлова