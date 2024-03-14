Минувшей ночью ПВО уничтожила 14 БПЛА в Курской и Белгородской областях

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Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 14 украинских беспилотника над территориями Белгородской у Курской областей. Об этом заявили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.
Таким образом, средства ПВО перехватили или уничтожили 14 вражеских беспилотников. 11 из них – над Белгородской областью, и три – над Курской.
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Элина Позднякова