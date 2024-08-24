Два моряка погибли на российском корабле в Турции

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Два российских моряка погибли в результате несчастного случая на сухогрузе в Турции. Инцидент произошел на корабле с российским флагом «Навис 2» у причала Челеби города Бандырма провинции Балыкесир, сообщает турецкая газета Sabah.
По данным местных СМИ, погибшие россияне – 52-летний Дмитрий Мочалов и 46-летний Константин Мартынов. Предварительно сообщается, что моряки отравились угарным газом в трюме корабля, когда тот стоял на якоре.
Тела погибших уже подняли из трюма и направили на судмедэкспертизу.
Известно, что корабль прибыл в Турцию из Ейска. Судно перевозило корма для животных.
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Тела погибших уже подняли из трюма и направили на судмедэкспертизу.
«После судебно-медицинской экспертизы и установления точной причины смерти, тела передадут Росси», – говорится в материале турецких СМИ.
Известно, что корабль прибыл в Турцию из Ейска. Судно перевозило корма для животных.
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Лия Мурадьян