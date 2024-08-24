Одной из подравшихся с полицией в Турции россиянок становится хуже

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В Турции ухудшилось состояние одной из российских туристок, которые подрались с местной полицией. У женщины поднялась температура под 40, а медицинской страховки и денег на лечение нет, сообщает Telegram-канал SHOT 24 августа.
Двум женщинам закрыли выезд из Турции до декабря, в результате обе застряли на территории чужого государства без средств к существованию. Светлана и Юлия ночевали в заброшенных зданиях, чтобы их не привлекли за бродяжничество. В итоге женщины заболели ОРВИ, и состояние Светланы продолжает ухудшаться. Помимо температуры, у россиянки астма, но вызов врача в Турции платный – 18 000 в переводе не рубли. Таких денег у теперь уже вынужденных туристок нет.
Россиянки находятся под подпиской о невыезде больше месяца. Суд по делу российских туристок в Турции состоится 11 декабря. По местным законам женщинам грозит до трех лет тюрьмы.
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Лия Мурадьян