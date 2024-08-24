Стали известны личности россиян, погибших при оползне на Пхукете

Фото: Фотобанк Московской области
Удалось установить личности россиян, которые погибли в результате оползня на Пхукете. Погибшими оказались 38-летний мужчина и 36-летняя женщина. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Пхукете 24 августа.
Родственников погибших уже оповестили. Сейчас готовятся к репатриации тел россиян на Родину. Генконсульство выразило соболезнования родным и близким жертв стихийного бедствия.
Сильный оползень из камней и поваленных деревьев сошел с холма на район Карон утром 23 августа. Причиной стали затяжные ливни, которые длились несколько дней. Сель проломил стены жилых домов. В результате стихийного бедствия погибли девять человек, 19 пострадали, еще двое – пропали без вести. Среди погибших также оказались граждане Таиланда и Мьянмы.
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Лия Мурадьян