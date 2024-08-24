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Стали известны личности россиян, погибших при оползне на Пхукете

Власти установили личности россиян, погибших при оползне на Пхукете
24 августа 2024, 14:26
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Удалось установить личности россиян, которые погибли в результате оползня на Пхукете. Погибшими оказались 38-летний мужчина и 36-летняя женщина. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Пхукете 24 августа.


Родственников погибших уже оповестили. Сейчас готовятся к репатриации тел россиян на Родину. Генконсульство выразило соболезнования родным и близким жертв стихийного бедствия.

Сильный оползень из камней и поваленных деревьев сошел с холма на район Карон утром 23 августа. Причиной стали затяжные ливни, которые длились несколько дней. Сель проломил стены жилых домов. В результате стихийного бедствия погибли девять человек, 19 пострадали, еще двое – пропали без вести. Среди погибших также оказались граждане Таиланда и Мьянмы.

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#мир
#погибший
#похороны
«Часть процесса»: врач УЗИ из поликлиники развращал малолетних мальчиков под видом лечения
24 августа 2024, 14:07

Фото: istockphoto/Malikov Aleksandr

Коллеги и руководство поликлиники отзывались о 37-летнем враче Александре исключительно, как о «высококвалифицированном специалисте». Родители несовершеннолетних пациентов также оставляли положительные отзывы о работе «узиста» на сайтах медицинских учреждений, однако позже выяснилось, что во время обследования врач домогался своих маленьких пациентов. Подробнее о том, что произошло в одной из поликлиник Санкт-Петербурга – в материале «Радио 1».

Врач из Санкт-Петербурга: что о нем известно


В свои 37 лет Александр жил с родителями и не имел никаких романтических отношений – ни подруги, ни спутницы жизни, ни детей. Друзей у мужчины также не оказалось. Врач вел замкнутый образ жизни, день за днем перемещаясь между домом и работой. Его пожилые родители не замечали ничего необычного в его поведении.

Однако позже правоохранители обнаружат на его компьютере материалы порнографического характера, включая записи с участием несовершеннолетних и даже совсем маленьких детей. Следователям удалось установить всех несовершеннолетних пациентов, которые обращались к врачу прежде. Подростки рассказали, какие действия совершал врач во время УЗИ.


Врач-узист домогался несовершеннолетних пациентов


Фото: iStock/Irina_Geo

Многие подростки во время УЗИ не замечали ничего необычного. Врач свои действия объяснял «частью медицинской процедуры», поэтому несовершеннолетним не приходило в голову обо всем рассказать родителям. Оказалось, что Александр просил подростков полностью раздеваться и принимать достаточно откровенные позы во время осмотра. Примечательно, что преимущественно врач домогался пациентов мужского пола.


Развратные действия в отношении детей


Оказалось, что «узист» зашел еще дальше, чем выяснилось изначально. Об этом правоохранителям стало известно после беседы с двумя его пациентами. За требованиями полностью оголиться, стояли развратные действия. Таких инцидента было два: в отношении 16-летнего подростка и 13-летнего мальчика.

«Доктор произвел сексуальные действия, выдавая их за часть лечебного процесса, убеждая, что его неподобающее поведение является необходимой частью ультразвукового обследования», – пояснил собеседник издания «КП-Петербург».


Реакция родителей несовершеннолетних пациентов


В отношении врача возбуждено уголовное дело, выявлены еще пять жертв врача-домогателя. Родители несовершеннолетних пациентов до сих пор не могут поверить в происходящее.

«Доктор умел устанавливать контакт с ребенком», «Самый добрый врач в детской поликлинике. Очень вежливый и внимательный, как это могло произойти», «Хочется верить, что это ошибка», – обсуждают произошедшее родители несовершеннолетних.

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Торчащие из воды сапожки: найдена девочка из Алтая, не вернувшаяся из школы семь лет назад
24 августа 2024, 14:06

Фото: iStock/Pawel Kajak

В марте 2014 года десятилетняя Ксения Бокова из Новоалтайска возвращалась домой из школы в компании подруги. Их пути разошлись и девочки пошли разными дорогами. Навстречу Ксюше направлялся её отец, однако он так и не дождался встречи с дочерью. Найти девочку удалось лишь спустя семь лет. О том, что произошло со школьницей расскажет редакция «Радио 1».

Пропажа десятилетней Ксении Боковой


Девочка пропала весной 2014 года. Как обычно, встретить ребенка из школы собирался ее отец. Он вышел на ту же дорогу, по которой его дочь всегда возвращалась домой, однако так и не дождался ее. Вскоре мобильный девочки оказался отключен.
Для поисков Ксюши была организована масштабная операция с участием волонтёров и дронов. На третий день в реке, неподалёку от моста, где её видели в последний раз, нашли рюкзак девочки и телефон.

До дома школьница не дошла всего 200 метров. Полицейские предположили, что она могла утонуть. Родители с этой версией не согласились, утверждая, что Ксюша — разумная девочка и не стала бы лезть в ледяную воду.

Специалисты по подводным поискам тщательно осмотрели территорию реки Малая Черемшанка, но никаких улик не обнаружили.

В числе ключевых версий, рассматриваемых следственными органами, была версия о похищении с убийством, однако не было найдено ни улик, ни свидетельских показаний. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован маршрут Ксюши Боковой.

Никаких подозрительных лиц рядом с ней обнаружено не было.

Фото: iStock/Nastco

Версии ясновидящих


Убитые горем, но не теряющие надежду найти дочь, мать и отец Ксюши обратились за помощью к экстрасенсам. Мнения эзотериков разошлись: одни уверяли, что Ксюша жива, в то время как другие утверждали, что она была похищена и, вероятнее всего, погибла.

Ксюшу Бокову нашли через 7 лет


9 августа 2021 года местный житель, который выгуливал свою собаку, заметил детские резиновые сапожки, торчащие из воды. Приехавшие на место полицейские и криминалисты нашли в реке останки ребенка.

Они были расположены недалеко от моста, вблизи того места, где девочка пропала. С целью идентификации останков была назначена ДНК-экспертиза, на которой уже успели побывать родители пропавшей. Результаты экспертизы подтвердили, что найденные скелетированные останки принадлежат Ксении Боковой.

Ребенка, вероятно, затянуло в ил, а останки всплыли на поверхность только спустя семь лет. Признаки насильственной смерти обнаружены не были. Тем не менее, установить точную причину смерти не удалось из-за длительного времени, прошедшего с момента трагедии.

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Эксгибиционист из Подмосковья показывал половой орган юным футболистам во время матча
SHOT: В Мытищах мужчина показывал свой половой орган игравшим в футбол детям
24 августа 2024, 13:36

Фото: iStock/matimix

Эксгибиционист пугал детей, пока те играли в футбол в подмосковных Мытищах. Взрослый «болельщик» бегал вокруг поля и демонстрировал юным футболистам свой половой орган. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Несколько школьников играли в мяч на спортплощадке во дворе, куда позже пришел неадекватный мужчина. Он смотрел матч и в перерывах снимал штаны с трусами и показывал свой член. Мальчики не выдержали, убежали домой и обо всём сообщили родителям.

Возмущенные семьи написали заявление в правоохранительные органы. Однако спустя две недели 34-летний Сергей В. пришёл в отделение сам и признался в своем поступке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Извращенцу грозит до 20 лет тюремного заключения.

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Мигранты открыли цех по розливу иранской «Кока-колы» в Подмосковье
Склад с паленой «Кока-колой» из Ирана и Казахстана нашли в Подмосковье
24 августа 2024, 13:07

Фото: istockphoto / Fotoatelie

Подпольный цех по розливу паленой «Кока-колы» из Ирана и Казахстана нашли в подмосковном Красногорске. Склад с контрафактной продукцией располагался на территории подземной парковки жилого комплекса на Бульваре Космонавтов.
Незаконное производство организовали мигранты, чью деятельность заметили бдительные жители местных домов. После многочисленных обращений жильцов в разные инстанции, в цех с «Кока-колой» нагрянули органы, сообщает канал «Рай и МКАД Подмосковье» в тг.

Сейчас выясняют, куда сбывали контрафактный товар, а также, кто был организатором и по каким каналам шли поставки.

The Coca-Cola Company ушла из России в марте 2022 года. На замену пришел бренд «Добрый Cola», который выпустило бывшее российское подразделение ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия», а ныне ООО «Мултон партнерс». Однако «Добрый Cola» сделан по другому рецепту, поэтому отличается по вкусу.

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Обращение к Путину и отрезанное ухо: что террористы делали с заложниками в ИК-19 под Волгоградом
24 августа 2024, 12:38

Фото: istock/Nataliia Yankovets

23 августа четверо радикалов взяли в заложники восемь сотрудников ИК-19 и четверых заключенных. Террористы снимали происходящее на видео, которое позже оказалось в Сети. Что происходило в колонии во время захвата и как радикалы расправлялись с заложниками расскажет редакция «Радио 1».

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом


О захвате заложников в ИК-19 стало известно днем 23 августа. Через некоторое время появились первые данные об убитых и раненых. Террористы практически сразу выдвинули требования: два миллиона долларов и вертолет с пилотом. Участники мятежа идентифицировали себя, как сторонники ИГИЛ*. Они заявили, что действуют по мотивам мести за террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

«Это ради Аллаха, ради установления шариата, ради угнетенных братьев-мусульман. И месть тем, кто так поступил с нашими братьями во время нападения на «Крокус», — сказал один из захватчиков.

Все происходящее в момент захвата ИК-19, радикалы снимали на видео. На роликах были видны тяжело раненые и подвергнутые пыткам сотрудники колонии.

Ближе к вечеру в ИК-19 раздались выстрелы – началась штурмовая операция. Она продолжалась 30 минут. За это время сотрудники Росгвардии успешно нейтрализовали всех четырёх захватчиков. Все заложники были освобождены.

«Месть за Крокус» и ножи за взятку: подробности захвата ИК-19 под Волгоградом, мотивы, жертвы
«Месть за Крокус» и ножи за взятку: подробности захвата ИК-19 под Волгоградом, мотивы, жертвы

Пострадавшие и убитые в ИК-19


Среди заложников оказался начальник колонии Андрей Девятов. Ему удалось выжить, несмотря на тяжелые повреждения головы. Среди убитых террористами: начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов, замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. Еще один погибший сотрудник ФСИН — Сергей Гордополов.

Жертвами преступников стали также четверо заключенных.

Фото: istock/Timur Malazoniia

Пытки заложников в ИК-19 под Волгоградом


После окончания штурма раненых и убитых заложников обнаружили с перевязанными руками и с травмами головы, полученными от удара молотком. Террористы также наносили жертвам резаные раны и удары бутылками по голове.

Пытки одного из сотрудников ФСИН Сергея Гордополова радикалы сняли на видео и распространили в Сети. Офицера ранили в голову, попытались отрезать ухо и вынудили обратиться к президенту России Владимиру Путину. Гордополов лишь призвал выполнить требования террористов и сообщил о том, что ему нужен врач.

Сотрудник ФСИН получил несколько ножевых травм, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы на спине. Позднее он скончался в медицинском учреждении.

Кровавый захват ИК-19 в Волгоградской области: что происходит прямо сейчас
Кровавый захват ИК-19 в Волгоградской области: что происходит прямо сейчас

Кроме того, стало известно, что один из заключенных, 45-летний Александр Бойко, также подвергся нападению боевиков. В момент атаки он находился в санитарной части и, услышав о нападении, бросился на помощь сотрудникам колонии, однако был ранен в процессе спасательной операции.

Всего погибли восемь заложников: четверо сотрудников ИК-19 и четверо осужденных. Остальные были госпитализированы с тяжелыми ранениями. За их жизни борются врачи.

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*террористическая организация, деятельность которой в России запрещена
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Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников
24 августа 2024, 12:26

Фото: iStock/Gerasimov174

Следователи допрашивают работников исправительной колонии №19 в Волгоградской области после захвата заложников, в результате чего четыре человека были убиты. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время правоохранители устанавливают, как на территорию исправительной колонии попали флаги запрещенных организаций, у осужденных оказалось оружие и мобильные телефоны, а также компоненты для взрывного устройства. Согласно информации источника, также проводятся проверки на наличие у заключенных запрещенных предметов.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли четыре человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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#фото
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#волгоградская область
#тюрьма
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Два сотрудника колонии в тяжелом состоянии после теракта в ИК-19
Два пострадавших при захвате ИК-19 сотрудника остаются в тяжелом состоянии
24 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto / mercava

Два сотрудника волгоградской ИК-19, которые пострадали во время захвата заложников террористами, находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет здравоохранения Волгоградской области 24 августа.
Врачи продолжают бороться за жизни сотрудников колонии в Волгограде, которые пострадали от рук террористов во время захвата ИК-19. В больнице находятся четыре человека, двое из них остаются в состоянии средней тяжести.

Всего во время теракта в Волгограде погибли восемь заложников. Тела четверых убитых боевиками заключенных нашли после штурма. Также боевики убили трех сотрудников: начальника воспитательного отдела Виктора Чернушкина, зама начальника по безопасности Андрея Кучму и начальника отдела охраны Ивана Кречетова.

Еще один сотрудник ФСИН, Сергей Гордополов, скончался в больнице, куда попал с многочисленными ножевыми ранениями и черепно-мозговой травмой.
Приверженцы «Исламского государства»* захватили колонию №19 в Волгограде 23 августа. В заложниках были 8 сотрудников ИК и четверо заключенных.

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* ИГ, организация признана террористической и запрещена в России
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#колония
#теракт
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Подравшихся с полицейским в Анталье россиянок продержат в Турции до декабря
Подравшиеся с полицейским в Турции россиянки останутся в стране на 3,5 месяца
24 августа 2024, 09:52

Фото: iStock/9parusnikov

Две российские туристки, которые подрались с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Светлана и Юлия останутся в Турции до зимы, так как суд по их делу назначили на 11 декабря. До этой даты россиянкам запрещено покидать страну.

Женщины рассказали журналистам, что они по-прежнему находятся без денег в заброшенном здании, чтобы не попасться на глаза правоохранителям. Отмечается, что к их тратам добавились еще и расходы на лекарства — обе туристки заболели.

Согласно информации канала, посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, однако пока на ситуацию это никак не повлияло.

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Две женщины пострадали при атаке БПЛА под Воронежем
24 августа 2024, 09:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки ВСУ в Воронежской области две женщины получили травмы. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, в то время как другая получила лёгкие повреждения и отказалась от госпитализации», — написал он.

Глава региона уточнил, что российские системы ПВО сбили пять беспилотников, которые были перехвачены над территорией области. В трех населенных пунктах Острогожского района введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий пожара и разминирования опасных объектов.

По словам Гусева, жилые здания, согласно предварительным данным, не пострадали, однако в одном из сел района могут возникнуть проблемы с электроснабжением из-за повреждения линий электропередач. Энергетики начнут устранять последствия после получения разрешения от соответствующих служб.

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