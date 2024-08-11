Россиянин на Пхукете захотел поплавать в бассейне на крыше и погиб

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Российский турист хотел поплавать в бассейне на крыше семиэтажного дома в Таиланде и погиб в результате падения с высоты. Как сообщает издание Khaosod, погибший Владислав С. снял жилплощадь у друга на Пхукете.
Со слов соседей, мужчина решил искупаться, в последний раз его видели у воды в купальных шортах. После его обнаружили на стройплощадке, рядом с кондоминиумом. По характеру травм, россиянин упал с высоты.
Тело погибшего отправили на вскрытие, местная власть проинформировала российское посольство для организации перевозки тела на родину.
Ранее сообщалось, что школьник из Москвы смешал азотную и серную кислоты, чтобы получить компонент для ракетного топлива. В результате инцидента подросток обжег глаза.
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Тело погибшего отправили на вскрытие, местная власть проинформировала российское посольство для организации перевозки тела на родину.
Ранее сообщалось, что школьник из Москвы смешал азотную и серную кислоты, чтобы получить компонент для ракетного топлива. В результате инцидента подросток обжег глаза.
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Никита Кротов