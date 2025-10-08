Два несчастных случая на соседних улицах: в Москве два ребёнка выпали из окон с разницей в час

08 октября 2025, 10:10

В Москве два ребёнка выпали из окон с разницей в час

Фото: iStock/brizmaker

На востоке Москвы с интервалом в час произошли два страшных инцидента – из окон верхних этажей домов выпали двое маленьких детей. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».