Два несчастных случая на соседних улицах: в Москве два ребёнка выпали из окон с разницей в час

В Москве два ребёнка выпали из окон с разницей в час
На востоке Москвы с интервалом в час произошли два страшных инцидента – из окон верхних этажей домов выпали двое маленьких детей. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Отмечается, что сначала из окна пятого этажа дома на Открытом шоссе выпал годовалый мальчик. Примерно через час двухлетний малыш выпал из окна четвёртого этажа дома на соседней Большой Черкизовской улице.
К счастью, оба ребёнка остались живы. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.
Причины происшествий выясняют правоохранительные органы. Проводится проверка условий проживания детей и обстоятельств ЧП.
