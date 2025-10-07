Сантиметровая щепка из подгузника воткнулась в ягодицу младенца в Москве
Москвичка нашла занозу длиной около одного сантиметра в ягодицах своего 11-месячного ребёнка после использования подгузников-трусиков MANU. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.
Отмечается, что подгузники женщина приобрела в магазине «Детский мир» на Волгоградском проспекте.
По словам мамы, при снятии памперса она обнаружила острый осколок, который впился в кожу малыша. При дальнейшем осмотре подгузников она обнаружила в них остатки щепок.
Родители незамедлительно обратились в травмпункт, где хирург извлёк занозу из ягодицы ребёнка. Врачи рекомендуют не ограничиваться визуальным осмотром подгузников, а обязательно прощупывать их перед использованием, чтобы избежать подобных травм.
Читайте также: