Сантиметровая щепка из подгузника воткнулась в ягодицу младенца в Москве

07 октября 2025, 11:41

Фото: iStock/Polina Strelkova

Москвичка нашла занозу длиной около одного сантиметра в ягодицах своего 11-месячного ребёнка после использования подгузников-трусиков MANU. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.