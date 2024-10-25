Машина с ранеными на СВО военными перевернулась под Волгоградом

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В Волгоградской области перевернулась машина с ранеными участниками специальной военной операции.
Недалеко от населённого пункта Солодовка машина скорой помощи Минобороны попала в ДТП. Автомобиль с ранеными направлялся в военный госпиталь в Волгограде.
В социальных сетях появилось видео, снятое после аварии. На нём мужчина лежит на дороге в луже крови, поодаль от него костыль. На другой видеозаписи в кадр попали черные автомобильные номера скорой помощи – опознавательный знак военного ведомства. Машина стоит на колесах, но на передней части кузова заметны повреждения – свидетельство того, что транспортное средство опрокидывалось, сообщает телеграм-канал «Волгоград».
По данным В1.ру, ДТП произошло из-за того, что водитель скорой помощи не справился с управлением машины. Один человек погиб, четверо ранены.
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В социальных сетях появилось видео, снятое после аварии. На нём мужчина лежит на дороге в луже крови, поодаль от него костыль. На другой видеозаписи в кадр попали черные автомобильные номера скорой помощи – опознавательный знак военного ведомства. Машина стоит на колесах, но на передней части кузова заметны повреждения – свидетельство того, что транспортное средство опрокидывалось, сообщает телеграм-канал «Волгоград».
По данным В1.ру, ДТП произошло из-за того, что водитель скорой помощи не справился с управлением машины. Один человек погиб, четверо ранены.
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Ольга Енгалычева