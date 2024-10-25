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В России женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто

Жительница Владивостока получила 10 суток административного ареста за ДТП
25 октября 2024, 07:59
Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

Во Владивостоке 36-летняя женщина, не имеющая водительского удостоверения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, заехала на крышу легкового автомобиля Honda Shuttle. Об этом информирует УМВД России по Приморскому краю в своем Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошёл из-за того, что водитель не обеспечила контроль за движением своего транспортного средства, в результате чего внедорожник съехал с косогора и наехал на стоящий автомобиль. На опубликованных полицией фотографиях видно, что внедорожник серьёзно повредил легковушку, заехав на её крышу. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отмечается, что женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Она была привлечена к административной ответственности за невыполнение требований о прохождении освидетельствования. Ей были назначены 10 суток административного ареста.



Ранее сообщалось, что в Коркино задержали 50 участников беспорядков после убийства таксистки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#водитель
В Коркино задержали 50 участников беспорядков после убийства таксистки
25 октября 2024, 07:10

Фото: istock/blinow61

Вечером 24 октября в Коркино Челябинской области произошли массовые беспорядки, вызванные убийством 40-летней таксистки. Правоохранительные органы задержали более 50 человек, двое из которых получили травмы. Об этом информирует Telegram-канала Ural Mash.
Напомним, что 23 октября в Коркино была найдена убитой 40-летняя таксистка Елена Сарафанова с ножевыми ранениями. Трагедия произошла после того, как она выехала на вызов в цыганский поселок.

В социальных сетях появились фотографии двух подозреваемых — братьев-цыган, 17 и 19 лет. Следствие полагает, что младший из них убил женщину во время конфликта, нанеся ей несколько ножевых ударов. Подростка задержали, а его старший брат дает показания по делу.

На следующий день, 24 октября, местные жители собрались у дома подозреваемых. В этот момент раздались выстрелы, в результате которых были ранены два человека. Это спровоцировало массовые беспорядки: люди начали поджигать дома и переворачивать автомобили.

На место прибыли полиция и Росгвардия. Цыгане, опасаясь самосуда, пытались покинуть поселок и уехать в соседний Еманжелинск.

Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно произошла трагедия: маленький ребенок погиб, когда на него упал телевизор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
#дома
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В Москве погиб ребенок: на него упал телевизор, пока мать занималась домашними делами
25 октября 2024, 04:20

istockphoto.com/yaoinlove

В московском районе Царицыно произошла трагедия: маленький ребенок погиб, когда на него упал телевизор.
Инцидент произошел в квартире, где малыш находился вместе с матерью, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, мать ненадолго отвлеклась на дела по дому, оставив ребенка в комнате одного. Малыш, играя возле телевизора, случайно опрокинул его на себя. В результате ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму и был немедленно госпитализирован.

Трагедия произошла около двух месяцев назад, однако стало известно, что ребенок скончался от полученных травм накануне.Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что в Турции, в городе Гечек, на группу российских туристов напала толпа местных жителей. Один из пострадавших был госпитализирован, а туристы заявили, что расследование идет слишком медленно. Сейчас россияне надеются на помощь со стороны российского консульства.

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#трагедия
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#инцидент
#происшествия
#telegram
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В Турции толпой избили туристов из РФ
Полиция Антальи проводит расследование в связи с нападением на россиян
25 октября 2024, 02:04

Фото: istock/Tutye

Турции, в городе Гечек, на группу российских туристов напала толпа местных жителей. Один из пострадавших был госпитализирован, а туристы заявили, что расследование идет слишком медленно. Сейчас россияне надеются на помощь со стороны российского консульства.
Инцидент произошел вечером 22 октября неподалеку от отеля Rixos Premium Gocek. По словам одного из пострадавших, Филиппа, он с женой и друзьями возвращался в отель, когда мимо них на высокой скорости проехал скутер, которым управлял пьяный местный житель. После этого турки начали кричать и махать кулаками в сторону россиян. Когда туристы решили ответить, из темноты появились еще шесть мужчин, что привело к драке. В ходе инцидента одному из пострадавших сломали руку, а в женщин бросили бутылку.

Россиянам удалось добраться до отеля и вызвать полицию, которая прибыла через полчаса. Однако туристы опасаются, что местные власти тянут с расследованием и затягивают процесс.

Генеральное консульство РФ в Турции уже осведомлено о происшествии и находится в постоянном контакте с пострадавшими. Российские дипломаты взаимодействуют с турецкой стороной, контролируя соблюдение прав граждан России и обеспечивая их поддержку. Турецкие правоохранительные органы начали расследование драки между россиянами и местными жителями. Пострадавшим была оказана медицинская помощь в ближайшем госпитале.

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#бастрыкин
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Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования убийства женщины в Коркино
Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования убийства женщины в Коркино
24 октября 2024, 22:52

Фото: iStock/ blinow61

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) контролирует ход расследования убийства 40-летней женщины в Коркино челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Глава регионального управления Следственного комитета Алексей Колбасин должен будет подготовить доклад о проводимых следственных действиях для расследования происшествия, сообщает «Life.ru».

Подозреваемого в убийстве женщины-таксиста задержали и возбудили против него уголовное дело. Им оказался 17-летний юноша. Выяснилось, что между ним и пострадавшей возник конфликт, после чего он несколько раз ударил её ножом.

В Челябинской области после убийства толпа собралась вокруг дома подозреваемых в преступлении и закидала его камнями. Затем люди, находившиеся в доме, выстрелили по толпе, сообщают местные жители.

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Во время цыганских погромов в Коркино толпа подожгла два дома

Толпа штурмует цыганский дом после убийства женщины-таксиста под Челябинском
#дело
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#такси
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Во время цыганских погромов в Коркино толпа подожгла два дома
SHOT: Толпа подожгла два дома во время цыганских погромов в Коркино
24 октября 2024, 22:10

Фото: iStock/Distortion Media

Во время цыганских погромов на Урале толпа подожгла два дома после убийства таксистки.
Видео с места пожаров попали в социальные сети. О пострадавших пока что ничего неизвестно. На записи видно, что работники пожарной службы уже избавляются от очагов возгорания. На месте происшествия также присутствуют сотрудники полиции, сообщает «SHOT».

Устроившие поджог представители цыганской диаспоры массово уезжают в Еманжелинск.

Передавали, что сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области стараются предотвращать погромы после убийства 40-летней женщины, работавшей в такси. Двое людей уже были госпитализированы с пулевыми ранениями.

Стихийные погромы начались после смерти 40-летней женщины. Убитую обнаружили в автомобиле с многочисленными ножевыми ранениями.

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Родственникам погибшей женщины-таксиста в Челябинской области окажут помощь
Семье погибшей женщины-таксиста в Коркино окажут помощь
24 октября 2024, 22:09

Фото: iStock/ Natalya Maisheva

Семье убитой в Челябинской области женщины будет оказана необходимая помощь и поддержка, передает глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина в своих социальных сетях
Вечером 23 октября в машине, которая была недалеко от жилого дома на улице Ватутина города Коркино под Челябинском, обнаружили мёртвую 40-летнюю женщину, работавшую в такси. На теле убитой были ножевые ранения. По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого в убийстве женщины задержали 24 октября вечером.

«У женщины осталось двое несовершеннолетних детей, которым уже оказывается вся необходимая помощь», — рассказала Лощина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».


Ранее сообщалось, что в Коркино двое человек были ранены огнестрельным оружием.

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#дома
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Толпа штурмует цыганский дом после убийства женщины-таксиста под Челябинском
24 октября 2024, 21:35

Фото: iStock/artolympic

В Челябинской области толпа местных жителей пытается штурмовать цыганский дом из-за подозрения подростка из диаспоры в убийстве женщины-таксиста. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что в среду в городе Коркино обнаружили тело 40-летней местной жительницы Елены Сарафановой, которая работала частным извозчиком. В последний раз она подвозила 17-летнего цыгана, который, вероятнее всего, и зарезал её в машине. Подростка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Однако горожане даже после задержания продолжили устраивать беспорядки. Они штурмуют дом, котором предположительно находится второй подозреваемый 19-ти лет.

В результате штурма ранены два человека, слышны выстрелы со стороны хозяев дома. После того, как ОМОН ворвался в здание стрельба прекратилась.

Силовики сдерживают разъярённую толпу, которая начала переворачивать и поджигать автомобили.

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#стрельба
#дом
#уголовное дело
#убийство
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В Чечне неизвестные обстреляли машину Росгвардии, один сотрудник погиб
24 октября 2024, 21:15

Фото: iStock/???? ??????

В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что неизвестные несколько раз выстрелили в принадлежащий силовой структуре автомобиль «Урал», после чего скрылись с места преступления. Это произошло в станице Петропавловская.

Издание пишет, что в результате обстрела один из сотрудников Росгвардии погиб. Второй оперативник получил ранения. Его госпитализировали, врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Нападавшие разыскиваются.

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Тверского школьника избили за изнасилование девушки
Избитого школьника из Твери подозревают в изнасиловании девушки
24 октября 2024, 20:37

Фото: iStock/ Motortion

В Тверской области 16-летний подросток избил 14-летнего мальчика, который участвовал в групповом изнасиловании девушки с психическим расстройством.
14-летний избитый школьник и его 17-летний товарищ пристали к 20-летней девушке. Выяснив, что она не сможет постоять за себя в силу своего недуга, подростки силой увели её в заброшенный дом и по очереди изнасиловали, сообщает «Baza».

Узнав о происшествии, 16-летний молодой человек пригласил насильника на встречу, на которой жестоко его избил. Юноша также заставил насильника изваляться в луже. Правоохранительные органы узнали о случившемся из социальных сетей видео с избиением загрузил туда один из очевидцев.

16-летнего подростка задержала полиция и возбудила в отношении него уголовное дело. В ходе допроса сотрудники выяснили причину драки и возбудили еще одно уголовное дело, но уже в отношении насильников.

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