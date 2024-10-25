В России женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто

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Во Владивостоке 36-летняя женщина, не имеющая водительского удостоверения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, заехала на крышу легкового автомобиля Honda Shuttle. Об этом информирует УМВД России по Приморскому краю в своем Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошёл из-за того, что водитель не обеспечила контроль за движением своего транспортного средства, в результате чего внедорожник съехал с косогора и наехал на стоящий автомобиль. На опубликованных полицией фотографиях видно, что внедорожник серьёзно повредил легковушку, заехав на её крышу. К счастью, обошлось без пострадавших.
Отмечается, что женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Она была привлечена к административной ответственности за невыполнение требований о прохождении освидетельствования. Ей были назначены 10 суток административного ареста.
Ранее сообщалось, что в Коркино задержали 50 участников беспорядков после убийства таксистки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Она была привлечена к административной ответственности за невыполнение требований о прохождении освидетельствования. Ей были назначены 10 суток административного ареста.
Ранее сообщалось, что в Коркино задержали 50 участников беспорядков после убийства таксистки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова