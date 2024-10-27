В Петербурге произошло крупное ДТП, пострадали 10 человек

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В результате аварии с рейсовым автобусом на площади Восстания в центре Петербурга пострадали 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
По словам губернатора Александра Беглова, из 10 человек пострадавших — трое детей. Полученные ими повреждения оцениваются как легкой и средней степени тяжести.
На место аварии прибыли семь бригад скорой помощи. Уточняется, что 7 человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в стационары. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле у главы региона.
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