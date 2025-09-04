«Трое суток в забвении»: В Волгограде нашли школьницу, пропавшую после линейки
В Волгограде поиски 13-летней школьницы, которые велись с 1 сентября, успешно завершились. Напомним, что девочка пропала сразу после школьной линейки. Подробности сообщает ИА «Высота 102».
Подростка обнаружили живой в заброшенном здании котельной на улице Северный городок в Краснооктябрьском районе. Как сообщается, школьница была найдена в техническом помещении с признаками обезвоживания и полученными травмами.
После обнаружения её госпитализировали для оказания медицинской помощи. В поисковых операциях, продолжавшихся трое суток, были задействованы сотрудники правоохранительных органов, добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» и другие волонтёры.
По имеющейся информации, ребёнка обнаружил один из участников поисков, обследовавший труднодоступное место. По факту произошедшего прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств инцидента.
