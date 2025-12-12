Два педофила изнасиловали школьницу в сауне в Петербурге

12 декабря 2025, 15:46

В Петербурге двое мужчин отправятся в колонию за развращение девочек до 14 лет

Фото: iStock/iweta0077

Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении двух мужчин. Их обвиняют в сексуальных и развратных отношениях с девочками, не достигшими 14 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.