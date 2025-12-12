Два педофила изнасиловали школьницу в сауне в Петербурге
Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении двух мужчин. Их обвиняют в сексуальных и развратных отношениях с девочками, не достигшими 14 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Согласно информации суда, в 2024 году в сауне и на территории Ленинградской области были совершены тяжкие преступления против нескольких девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Обвиняемые, действуя как в одиночку, так и группами, вступали в половые отношения с несовершеннолетними и совершали развратные действия. В частности, двое обвиняемых насиловали 12-летнюю девочку.
Кроме того, они сбывали мефедрон двум несовершеннолетним рядом с метро. Обвиняемые утверждали в суде, что отношения со школьницами были по согласию и без насилия.
Суд приговорил одного из мужчин к 13 годам колонии строгого режима, а второго — к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Им также предстоит выплатить моральный ущерб потерпевшим.
Читайте также: