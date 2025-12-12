В Пензе задержали пенсионера, который массово рассылал свои интимные фото ради знакомства
В Пензе задержали пенсионера за массовую рассылку интимных фото
В Пензе 64-летнего мужчину задержали за массовую рассылку интимных фотографий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Пенсионер, пытаясь найти новые знакомства, отправлял откровенные снимки в личные сообщения. За два месяца он распространил более 200 таких изображений.
Правоохранительные органы вычислили нарушителя по IP-адресу. В ходе допроса мужчина признался, что действовал из-за чувства одиночества. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за распространение порнографических материалов.
