В Пензе задержали пенсионера, который массово рассылал свои интимные фото ради знакомства

Фото: iStock/VioNettaStock

В Пензе 64-летнего мужчину задержали за массовую рассылку интимных фотографий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Пенсионер, пытаясь найти новые знакомства, отправлял откровенные снимки в личные сообщения. За два месяца он распространил более 200 таких изображений.

Правоохранительные органы вычислили нарушителя по IP-адресу. В ходе допроса мужчина признался, что действовал из-за чувства одиночества. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за распространение порнографических материалов.

