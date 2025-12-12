В Ростовской области мужчина протащил женщину по асфальту и получил пожизненное
В Ростовской области суд приговорил 39-летнего мужчину к пожизненному заключению за жестокое убийство сожительницы и расправу над сокамерником в СИЗО. Об этом сообщает «Лента.ру».
Согласно материалам дела, в июне 2024 года в поселке Реконструктор мужчина избил 38-летнюю сожительницу из-за ревности, затем привязал ее к бамперу автомобиля и протащил по дороге. Когда трос оборвался, он несколько раз ударил женщину кувалдой по голове, а после попытался скрыть тело в лесу. Полученные травмы оказались смертельными.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина расправился с сокамерником в СИЗО и причастен к повреждению чужого имущества. Суд признал его виновным по статьям 105 и 167 УК РФ.
Приговором мужчина получил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Решение суда вступило в законную силу.
