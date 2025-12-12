В Ростовской области мужчина протащил женщину по асфальту и получил пожизненное

12 декабря 2025, 14:55

Фото: iStock/ronstik

В Ростовской области суд приговорил 39-летнего мужчину к пожизненному заключению за жестокое убийство сожительницы и расправу над сокамерником в СИЗО. Об этом сообщает «Лента.ру».