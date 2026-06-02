Два пилота ВВС погибли во время тренировочного полета на Тайване
На авиабазе Ганшань в городе Гаосюн (юго‑запад Тайваня) произошла авиакатастрофа. При выполнении тренировочного полета погибли два пилота военно‑воздушных сил (ВВС) островного государства, сообщили в пресс-службе минобороны страны.
Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, учебно‑тренировочный самолет Т‑34 вылетел с авиабазы Ганшань. Пилоты отрабатывали маневры в условиях отказа двигателя. Воздушное судно пилотировали подполковники Лу и Го.
Авария случилась примерно в 08:00 по местному времени (03:00 мск). Самолет разбился в северной части взлетно‑посадочной полосы. Оба пилота погибли. Для выяснения причин происшествия ВВС Тайваня сформировали специальную оперативную группу.
