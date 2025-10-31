Москвич зарезал чужую собаку, когда разнимал её со своим питомцем

31 октября 2025, 10:44

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Житель Москвы зарезал чужую собаку, пытаясь разнять драку между питомцами. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на правоохранительные органы столицы.