Москвич зарезал чужую собаку, когда разнимал её со своим питомцем

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Житель Москвы зарезал чужую собаку, пытаясь разнять драку между питомцами. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на правоохранительные органы столицы.



Москвич выгуливал своего американского стаффордширского терьера, как в какой-то момент тот вступил в конфликт с собакой породы эрдельтерьер. Во время потасовки мужчина достал нож и ударил им чужого пса. От полученной раны животное погибло.

В отношении владельца амстаффа возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

По данным следствия, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Анастасия Чинкова

