Москвич зарезал чужую собаку, когда разнимал её со своим питомцем
Житель Москвы зарезал чужую собаку, пытаясь разнять драку между питомцами. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на правоохранительные органы столицы.
Москвич выгуливал своего американского стаффордширского терьера, как в какой-то момент тот вступил в конфликт с собакой породы эрдельтерьер. Во время потасовки мужчина достал нож и ударил им чужого пса. От полученной раны животное погибло.
В отношении владельца амстаффа возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.
По данным следствия, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
