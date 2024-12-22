Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли сошли с рельсов

Фото: telegram-канал Восточно-сибирской транспортной прокуратуры
На 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате чего 42 вагона сошли с рельсов.
Инцидент случился 22 декабря около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — 7, загруженных углём. На место аварии направлен восстановительный поезд. Экологическая угроза отсутствует, и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Движение на этом участке полностью заблокировано в обоих направлениях, причины происшествия уточняются. Для выяснения обстоятельств к месту происшествия выехали сотрудники Могочинской транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
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У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — 7, загруженных углём. На место аварии направлен восстановительный поезд. Экологическая угроза отсутствует, и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Движение на этом участке полностью заблокировано в обоих направлениях, причины происшествия уточняются. Для выяснения обстоятельств к месту происшествия выехали сотрудники Могочинской транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
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Мария Моисеева