Два пожара вспыхнули около комплекса Москва-Сити

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Чёрные столбы дыма поднимаются около комплекса Москва-Сити. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По данным источника издания, сразу два независимых друг от друга пожара вспыхнули на западе Москвы.

По предварительным данным, горит стройплощадка рядом с торговым центром «Аффимол» и два павильона с цветами в районе Киевского вокзала.

Причины возгораний пока неизвестны. Также нет сведений о пострадавших.

Как пишет «Осторожно, Москва», к местам происшествий уже выехали бригады МЧС России. Пока пожарные не прибыли, строители пытаются самостоятельно ликвидировать возгорание с помощью экскаватора.

Анастасия Чинкова

