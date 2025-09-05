Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

05 сентября 2025, 08:37

Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области

Фото: iStock/Kara Capaldo

Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. Площадь возгорания достигла 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.