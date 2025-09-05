Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе
Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. Площадь возгорания достигла 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В момент ЧП внутри постройки находились родители и семеро детей. Двое взрослых и четверо несовершеннолетних смогли вовремя эвакуироваться. К несчастью, еще трое детей в возрасте 5, 7 и 11 лет не выбрались из огня.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования. Кроме того, в доме отсутствовал пожарный извещатель. Если бы он был установлен, то издал бы громкий звук, и трагедии можно было бы избежать.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
