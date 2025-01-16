Два пожарных поезда привлечены к тушению возгорания на нефтебазе под Воронежем

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Пожарные поезда пришлось привлекать к тушению возгорания на нефтебазе в Воронежской области, атакованной ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены два поезда и десятки единиц техники. Однако этого недостаточно, поэтому к тушению привлекают подразделения МЧС РФ из соседних регионов. При этом не уточняется, из каких именно.
Вечером в среду, 15 января, вспыхнул пожар на нефтебазе в Воронежской области. Минобороны РФ сообщалось, что средства ПВО перехватили пять беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, а минувшей ночью на первым регионов были сбиты ещё семь дронов.
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Анастасия Чинкова