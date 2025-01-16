Атака на Тамбов, удар по командирам ВСУ в Сумах, бои в Курской области: последние новости СВО

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Сразу на нескольких направлениях фронта российская армия добивается успехов. В настоящее время активные бои ведутся в Торецке, где ВС РФ продвигаются к городской шахте. На Часовярском направлении ситуация остаётся сложной. Продолжаются ожесточённые бои в микрорайоне Северный. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская область
В результате наступательной операции ВС РФ были уничтожены 17 боевых бронированных машин, 8 единиц различной техники, а также склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, значительное количество личного состава, готовившегося к переброске в приграничные районы Курской области, было ликвидировано.
Также поступили сведения о ракетной атаке на штаб группировки украинской армии в городе Сумы. В момент удара в штабе находились представители командного состава ВСУ. По предварительным данным, именно они руководили операцией по вторжению в Курск.
В районе Малой Локни российские силы ведут активные боевые действия, стремясь прорвать оборонительные рубежи противника. Вблизи Николаевки зафиксированы серьезные столкновения. На северных рубежах продолжаются интенсивные бои в районе поселка Погребки. Большая часть населённого пункта находится под контролем российских войск, однако украинская сторона продолжает предпринимать попытки контратак.
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ВСУ ударили по Тамбовской области
В ночь на 16 января 2025 года в Тамбовской области произошла масштабная атака беспилотников. По предварительным данным, дроны были запущены с территории Украины, вероятно, из Харькова, который находится примерно в 500 километрах от региона, сообщает Mash.
Жители окрестностей города Котовска и села Кузьмино-Гать сообщили о множестве взрывов и ярких вспышек в небе, а также о работе систем противовоздушной обороны. Согласно имеющимся данным, большинство беспилотников были нацелены на Тамбовский пороховой завод, расположенный неподалеку от села Кузьмино-Гать. Жертв и разрушений нет.
Торецкое направление
На Торецком направлении российская армия продолжает наступление, стремясь продвинуться к последнему крупному укрепрайону ВСУ в районе шахты «Торецкая» на севере города. Ожидается, что освобождение Торецка станет делом ближайшего времени. После этого линия фронта сместится от Горловки, что, вероятно, приведёт к прекращению артиллерийских обстрелов этого города.
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Часовоярское направление
На Часовярском направлении ситуация остаётся сложной. Продолжаются ожесточённые бои в микрорайоне Северный и у завода огнеупоров. Несмотря на некоторые тактические успехи российских войск на юге этого участка, сам завод по-прежнему находится в «серой зоне», а интенсивность контратак со стороны ВСУ постепенно уменьшается.
Северское и Краснолиманское направления
На Северском направлении в последние сутки не было новых сообщений. В то же время на Краснолиманском участке, после освобождения села Тернов, продолжается перегруппировка войск. Украинские источники отмечают, что в этом районе ВСУ не получали подкреплений на протяжении нескольких месяцев, что может ослабить их оборону. В связи с этим российские войска готовятся к штурму сёл Колодези и Ямполовка.
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Херсонское направление
В ответ украинские силы выпустили 31 боеприпас по левобережным территориям, включая Алешки и Каховку. Эти обстрелы привели к ранениям четырёх мирных жителей и повреждению нескольких зданий, среди которых оказался и Дом детского творчества.
Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои. Противник активно использует артиллерию, обстреливая Каменку-Днепровскую, расположенную недалеко от Энергодара. Оперативных изменений на фронте в ближайшее время не ожидается, однако напряжённость остаётся высокой.
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