Baza: три беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

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Сразу три беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области, где в результате удара случился пожар. Об этом сообщает Baza.
«Нефтебаза в Воронежской области была атакована сразу тремя беспилотниками», — пишут в telegram-канале.
Как отмечают очевидцы происшествия, дроны ударили по объекту с разницей в несколько минут. На месте работают оперативные службы. Как уточнял губернатор Воронежской области Александр Гусев, предположительно горит цистерна с горючим.
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