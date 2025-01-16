Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Воронежской области

Фото: iStock/maki_shmaki
Минувшей ночью более 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали территорию трех районов Воронежской области, с основной целью на нефтебазу в Лискинском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, а имущество граждан не пострадало. Об этом сообщил губернатора Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, на начальном этапе тушения возникли сложности из-за угрозы повторных атак на объект. В настоящее время на месте происшествия развернута активная работа по ликвидации пожара: задействованы десятки единиц техники и два пожарных поезда, а также направлены дополнительные силы из соседних регионов.
Губернатор отметил, что угроза населению отсутствует, ситуация с доступностью горюче-смазочных материалов в регионе не изменится. Все оперативные службы работают на месте. Продолжается мониторинг обстановки.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также:
Командир взвода ВСУ Каптур рассказал, как его бросили в бою со сломанной ногой
ПВО России перехватила 27 украинских беспилотников за ночь
Россия нанесла удар по газоэнергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки ATACMS
Губернатор отметил, что угроза населению отсутствует, ситуация с доступностью горюче-смазочных материалов в регионе не изменится. Все оперативные службы работают на месте. Продолжается мониторинг обстановки.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также:
Командир взвода ВСУ Каптур рассказал, как его бросили в бою со сломанной ногой
ПВО России перехватила 27 украинских беспилотников за ночь
Россия нанесла удар по газоэнергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки ATACMS
Дарья Осипова