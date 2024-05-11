Два преподавателя вузов погибли при падении автобуса в Мойку

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Профессор Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «Военмех» имени Д.Ф. Устинова Алексей Храмов погиб после падения автобуса в Мойку в Петербурге. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил его бывший студент.
Он рассказал, что погибший преподавал основы безопасности жизнедеятельности и был самым душевным человеком из всего преподавательского состава.
Также стало известно, что в результате происшествия погибла преподаватель филологического факультета СПбГУ Тамара Горчакова.
На сайте университета появилась запись с соболезнованиями. Коллеги подчеркнули, что женщина была высококлассным специалистом, чутким товарищем, который щедро делился своим опытом с преподавателями, и душевным человеком.
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Также стало известно, что в результате происшествия погибла преподаватель филологического факультета СПбГУ Тамара Горчакова.
На сайте университета появилась запись с соболезнованиями. Коллеги подчеркнули, что женщина была высококлассным специалистом, чутким товарищем, который щедро делился своим опытом с преподавателями, и душевным человеком.
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Анастасия Чинкова