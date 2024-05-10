Губернатор Петербурга Беглов выразил соболезнования после ДТП с утонувшим автобусом

Фото: сайт Кремля
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров автобуса, который упал в Мойку в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы города.
Беглов поблагодарил спасателей, работников скорой помощи и ГИБДД, а также неравнодушных прохожих, которые оперативно пришли на помощь.
По его словам, в настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Губернатор также подчеркнул, что по его поручению была создана комиссия, которая займётся выяснением причин произошедшей аварии.
Напомним, что в пятницу, 10 мая, автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на набережной Мойки, после чего влетел в забор Поцелуева моста и вылетел в реку. Предварительно, в салоне находились 20 пассажиров. По последним данным СУ СК РФ по региону, семь человек погибли.
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По его словам, в настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Губернатор также подчеркнул, что по его поручению была создана комиссия, которая займётся выяснением причин произошедшей аварии.
Напомним, что в пятницу, 10 мая, автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на набережной Мойки, после чего влетел в забор Поцелуева моста и вылетел в реку. Предварительно, в салоне находились 20 пассажиров. По последним данным СУ СК РФ по региону, семь человек погибли.
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Анастасия Чинкова