Выросло число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

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Число погибших при падении автобуса в Мойку в Петербурге достигло семи человек. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета России по городу.
Напомним, что в пятницу днём автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной реки Мойки. После этого он влетел в бортик моста и упал в воду. В салоне, предварительно, находилось порядка 20 человек.
В результате 44-летний водитель автобуса был задержан в качестве подозреваемого, его допросили.
По данным объединённой пресс-службы городских судов, автобус принадлежал компании «Такси», которая с января 2022 года 23 раза привлекалась к административной ответственности. Сейчас там проводится проверка.
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В результате 44-летний водитель автобуса был задержан в качестве подозреваемого, его допросили.
По данным объединённой пресс-службы городских судов, автобус принадлежал компании «Такси», которая с января 2022 года 23 раза привлекалась к административной ответственности. Сейчас там проводится проверка.
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Водителя упавшего в реку автобуса задержали и допросили как подозреваемого
Анастасия Чинкова