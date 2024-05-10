Выросло число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.