Студент рассказал про спасение людей из утонувшего автобуса в Санкт-Петербурге

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Московский студент Гаджи-Мурат Садуллаев спас людей из тонущего автобуса на реке Мойке. О своем поступке он рассказал газете «Известия».
Мужчина приехал в Санкт-Петербург с друзьями на майские праздники. Они находились недалеко от места происшествия, когда автобус упал с Поцелуева моста.
В ночь на 11 мая была опубликована видеозапись, на которой запечатлен салон автобуса, упавшего в реку Мойку. Судя по записи, перед падением автобус начало сильно трясти.
Автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая и утонул. В момент падения в автобусе находилось около 20 пассажиров. Предположительно, в результате аварии погибли семь человек.
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«Я смотрю, автобуса, там один человек стоял на крыше, пытался крышу открыть. Я сразу одежду скинул, обувь скинул. Ребята передо мной прыгнули двое, я за ними сразу прыгнул тоже. Кого смогли, мы вытащили», – поведал Садуллаев.
В ночь на 11 мая была опубликована видеозапись, на которой запечатлен салон автобуса, упавшего в реку Мойку. Судя по записи, перед падением автобус начало сильно трясти.
Автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая и утонул. В момент падения в автобусе находилось около 20 пассажиров. Предположительно, в результате аварии погибли семь человек.
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Александр Климов