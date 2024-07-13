Два приближенных к бывшему замминистра обороны Иванову умерли в один день

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В один день скончались двое приближенных к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что речь о предпринимателе Игоре Котельникове и руководителе управления госэкспертизы оборонного ведомства РФ генерал-полковнике Магомеде Хандаеве. Обоих не стало в понедельник, 8 июля.
Хандаев напрямую подчинялся Иванову, его допросили следователи, как свидетеля по делу. В СИЗО его не содержали, а причина смерти неизвестна. Похоронили офицера в Дагестане, где присутствовали коллеги и друзья Хандаева.
Котельникова же не стало, когда он был в карцере московского СИЗО №4 «Медведь», у него были проблемы с сердцем. Как заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, смерть бизнесмена и условия его содержания в карцере связаны.
Известно, что все случилось в карцере в пятом корпусе 8 июля, но данные о происшествии поступили лишь в минувшую пятницу, 12 июля. ФСИН еще не подтвердила произошедшее, там ждут заключения экспертов.
Меркачева подчеркивала, что в карцер при жаркой погоде можно отправлять лишь в исключительных случаях, поскольку в духоту там находиться почти нереально.
Омбудсмен по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала к понедельнику, 15 июля, сделать все запросы и встретиться с руководством изолятора для прояснения ситуации. Жалоб от Котельникова, по ее словам, не было.
По мнению Меркачевой, предпринимателя сложно представить сторонником криминалитета. Она заключила, что у Котельникова не была криминального опыта.
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Хандаев напрямую подчинялся Иванову, его допросили следователи, как свидетеля по делу. В СИЗО его не содержали, а причина смерти неизвестна. Похоронили офицера в Дагестане, где присутствовали коллеги и друзья Хандаева.
Котельникова же не стало, когда он был в карцере московского СИЗО №4 «Медведь», у него были проблемы с сердцем. Как заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, смерть бизнесмена и условия его содержания в карцере связаны.
Известно, что все случилось в карцере в пятом корпусе 8 июля, но данные о происшествии поступили лишь в минувшую пятницу, 12 июля. ФСИН еще не подтвердила произошедшее, там ждут заключения экспертов.
Меркачева подчеркивала, что в карцер при жаркой погоде можно отправлять лишь в исключительных случаях, поскольку в духоту там находиться почти нереально.
«Заключенные там мучаются. (…) Вообще, весь пятый корпус известен тем, что там огромное количество карцеров — больше 30, это самое большое количество во всех СИЗО Москвы. (…) Там заключенные всегда жаловались на условия. (…) Там уже были смерти», — сказала член СПЧ.
Омбудсмен по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала к понедельнику, 15 июля, сделать все запросы и встретиться с руководством изолятора для прояснения ситуации. Жалоб от Котельникова, по ее словам, не было.
По мнению Меркачевой, предпринимателя сложно представить сторонником криминалитета. Она заключила, что у Котельникова не была криминального опыта.
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Никита Кротов