Два приближенных к бывшему замминистра обороны Иванову умерли в один день

Убийство с последующим расчленением латыша совершила семья инвалидов с Украины в Германии. Как сообщает издание Grafschafter Nachrichten, все случилось во время застолья в Нордхорне на границе с Нидерландами. Муж — инвалид-колясочник приревновал супругу к гостю, а затем убил его, ударив по голове бутылкой.