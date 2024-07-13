Следствию потребовались новые данные по делу Тимура Иванова

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Следствие изучит телефонные разговоры подозреваемого во взяточничестве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, об этом сообщается в постановлении Басманного суда.
«Следователь указывает, что в настоящее время по уголовному делу необходимо истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых», — указано в судебном постановлении.
Уточняется, что следствие назначило ещё ряд экспертиз, включая изучение изъятых во время обысков документов, а также электронных носителей. Также ожидается ответ на запрос из ФСБ.
Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой ему статье чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.
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