Два раза останавливалось сердце: появились подробности последних дней жизни Василия Уткина

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Вечером 19 марта стало известно о смерти одного из самых известных спортивных комментаторов России Василия Уткина. Последние три дня Уткин страдал от сильной одышки. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Как рассказали медики, приезжавшие к комментатору на вызов, Уткин жаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. Врачи на месте диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии и вкололи ему антикоагулянт, но это не принесло положительных результатов. В медучреждение журналиста доставили в тяжёлом состоянии и подключили к ИВЛ.
Состояние комментатора ухудшалось из-за гипертонической болезни, морбидного ожирения и пароксизмальной формы фибрилляции предсердий.
В 17:05 сердце Уткина остановилась. Его удалось реанимировать, но спустя полчаса оно снова остановилось, и в 18:01 медики констатировали смерть.
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Состояние комментатора ухудшалось из-за гипертонической болезни, морбидного ожирения и пароксизмальной формы фибрилляции предсердий.
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Алина Юрчак