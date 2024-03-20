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Два раза останавливалось сердце: появились подробности последних дней жизни Василия Уткина

Mash: Василий Уткин три дня перед смертью жаловался на сильную одышку
20 марта 2024, 09:35
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Вечером 19 марта стало известно о смерти одного из самых известных спортивных комментаторов России Василия Уткина. Последние три дня Уткин страдал от сильной одышки. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Как рассказали медики, приезжавшие к комментатору на вызов, Уткин жаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. Врачи на месте диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии и вкололи ему антикоагулянт, но это не принесло положительных результатов. В медучреждение журналиста доставили в тяжёлом состоянии и подключили к ИВЛ.

Состояние комментатора ухудшалось из-за гипертонической болезни, морбидного ожирения и пароксизмальной формы фибрилляции предсердий.


В 17:05 сердце Уткина остановилась. Его удалось реанимировать, но спустя полчаса оно снова остановилось, и в 18:01 медики констатировали смерть.

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#смерть
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Уголовные дела возбудили после обнаружения тел двух новорожденных на насосной станции
После обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве СК завел дела
20 марта 2024, 10:13

Фото: istock / Akintevs

В новой Москве на территории насосной станции за два дня обнаружили два тела новорожденных младенцев. У одной из девочек в теменной области головы присутствует рана.
Тела двух маленьких детей нашли 18 и 19 марта на насосной станции на Солнечной улице, где идет ремонт. Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности). Об этом сообщает Следственный комитет России.

Точная причина смерти малышей установят по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщили в прокуратуре Москвы.

Помимо этого, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей.

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#следственный комитет
#ремонт
#комплекс
#ук
#станции
#рф
#тела
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SHOT: В Балашихе школьников госпитализировали после употребления водки
20 марта 2024, 09:55

Фото: iStock/bhofack2

Восьмиклассники выпили по три рюмки водки перед уроками и потеряли сознание на входе в школу в Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно данным источника, перед уроками двое четырнадцатилетних юношей выпили алкоголь перед школой, после чего отправились на уроки. Однако прямо перед учебным заведением они потеряли сознание.

Отмечается, что школьников госпитализировали. Одного из молодых людей привести в чувство не смогли и поместили в реанимацию.

У обоих госпитализированных диагностировано сильное отравление алкоголем. В настоящее время родителей школьников проверяют сотрудники правоохранительных органов. Ранее семьи мальчиков на учёте не состояли.

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Приставал к официантке и кусался: Никита Кологивый устроил дебош в ресторане
Пьяный Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска и покусал официантку
20 марта 2024, 09:36

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Актёр Никита Кологривый затеял дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Об этом сообщает издание «Абзац».
Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Звезда сериала «Слово пацана» пришел в заведение со своими товарищем.

Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.

В попытке успокоить агрессивного актера завязалась драка. Утихомирить Кологривого удалось спустя полчаса. Произошедшим займутся сотрудники правоохранительных органов.

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#инцидент
#сотрудники
#новосибирск
#актёр
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В Можайске полицейские остановили машину с наркотиками в акустической системе
20 марта 2024, 09:20

Фото: Фотобанк МО/Юрий Имханицкий

Автомобиль, в котором перевозили наркотики, остановили сотрудники полиции в Можайском округе, задержаны водитель и пассажир: приезжие из Пензенской области 33 и 28 лет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские получили оперативную информацию и задержали иномарку, а заднем сидении которой была обнаружена акустическая система, в которой находилось два свёртка с кристаллообразным веществом, лопата и сумка с фольгированным скотчем, пустыми полимерными пакетами и три рулона плёнки», — говорится в сообщении.
Эксперты проанализировали вещество, обнаруженное в одном из свёртков. Это оказался наркотик мефедрон, его общая масса составила 800 граммов. Остальное вещество будет проверено в ходе следствия.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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#наркотики
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#полиция
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Иностранец организовал бизнес по заключению фиктивных браков с россиянками
В Приморье задержали организаторов фиктивных браков мигрантов и россиянок
20 марта 2024, 09:20

Фото: istock / BrianAJackson

В Приморском крае сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали иностранного гражданина и двух его сообщниц, организовавших незаконный бизнес по заключению фиктивных браков с местными жительницами. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации Волк, преступники за вознаграждение оформляли обратившимся к ним гражданам одной из стран Средней Азии разрешение на временное проживание, а также помогали с заключением фиктивных браков с россиянками.

В ходе обысков у организаторов нелегального бизнеса нашли и изъяли мобильные телефоны, свидетельства о заключении брака и другие предметы, причастные к махинациям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. На время следствия мужчина заключен под стражу, а его «коллеги» находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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#мвд
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#уголовное преступники
#мужчина
#ирина волк
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ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО
20 марта 2024, 08:59

Фото: iStock/irene_rebrova

Силовики задержали в Курске жителя города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников спецоперации. Об этом говорится в сообщении управления ФСБ по Камчатскому краю.
Отмечается, что преступник размещал в мессенджере видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военных. Злоумышленник был задержан в Камчатский край.

Уточняется, что против него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности».

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#теракт
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#спецоперация
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В Белгородской области раскрыли детали обстрелов со стороны ВСУ
Гладков: Семь человек не могут покинуть село Козинки из-за обстрелов ВСУ
19 марта 2024, 23:27

Фото: iStock/Animaflora

Власти Белгородской области не смогли эвакуировать семь человек из села Козинки из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, село Козинки находится в тяжелом положении. Семь человек готовы эвакуироваться в безопасное место, но доступ к нему затруднен из-за постоянных обстрелов.

«Сейчас они находятся в собственных укрытиях», – подчеркнул глава региона.

Гладков добавил, что 20 человек отказались покидать свои дома в селе.

Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная угроза. Жителей региона призвали укрыться в помещениях без окон и с прочными стенами (коридоры, ванные комнаты, туалеты, склады).

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#белгородская область
#обстрел
#всу
#село
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В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, напавшего на мигрантов
16-летнего нациста с Украины, напавшего на четырёх мигрантов, арестовали
19 марта 2024, 21:28

Фото: iStock/ilkaydede

Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, обвиняющегося в четырёх нападениях в метрополитене города в ночь на 29 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нападения были совершены на основе «географической принадлежности». В двух случаях жертвами стали уроженцы Шри-Ланки. Молодой человек напал на них после того, как показал татуировку со свастикой на груди.

Затем в ночь на 5 марта украинец разбил окна нескольким автомобилям и предпринял несколько попыток кражи. 9 марта он снова напал на пассажира метро.

По данным полиции, парень ударил пассажира ногой в правый глаз, показав перед этим татуировку со свастикой и сопровождая это выкриками «Фашисты вернулись».

В ходе обысков у 16-летнего парня были изъяты мачете с расистским лозунгом, ног, несколько молотков, знамя с титулом Бенито Муссолини и экземпляр книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера.

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#италия
#украина
#нацизм
#преступление
#избиение
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Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве
19 марта 2024, 20:36

Фото: Фотобанк Московской области

Тело ещё одного новорождённого ребёнка обнаружили в ходе проведения работ на насосной станции в Новой Москве. Об этом сообщает ГСУСК России по городу Москве.
Днём ранее столичная прокуратура сообщала, что на этой же станции уже находили тело новорождённого.

19 марта было обнаружено тело новорождённой девочки.

В СК РФ отметили, что организована доследственная проверка.

Точная причина смерти младенцев будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы, подчеркнули в московской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Канском районе Красноярского края на 10-летнего мальчика напала бездомная собака, которая разодрала ему лицо.

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