В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, напавшего на мигрантов

Фото: iStock/ilkaydede
Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, обвиняющегося в четырёх нападениях в метрополитене города в ночь на 29 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нападения были совершены на основе «географической принадлежности». В двух случаях жертвами стали уроженцы Шри-Ланки. Молодой человек напал на них после того, как показал татуировку со свастикой на груди.
Затем в ночь на 5 марта украинец разбил окна нескольким автомобилям и предпринял несколько попыток кражи. 9 марта он снова напал на пассажира метро.
По данным полиции, парень ударил пассажира ногой в правый глаз, показав перед этим татуировку со свастикой и сопровождая это выкриками «Фашисты вернулись».
В ходе обысков у 16-летнего парня были изъяты мачете с расистским лозунгом, ног, несколько молотков, знамя с титулом Бенито Муссолини и экземпляр книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера.
Читайте также:
В Кишинёве осудили провокатора за попытку поджога посольства России
Завербованный 15-летний подросток может сесть на 20 лет за подготовку к теракту
Крымчанин пытался устроить теракт в Севастополе
Затем в ночь на 5 марта украинец разбил окна нескольким автомобилям и предпринял несколько попыток кражи. 9 марта он снова напал на пассажира метро.
В ходе обысков у 16-летнего парня были изъяты мачете с расистским лозунгом, ног, несколько молотков, знамя с титулом Бенито Муссолини и экземпляр книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера.
Читайте также:
В Кишинёве осудили провокатора за попытку поджога посольства России
Завербованный 15-летний подросток может сесть на 20 лет за подготовку к теракту
Крымчанин пытался устроить теракт в Севастополе
Анастасия Чинкова