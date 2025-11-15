Два ребенка и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом

15 ноября 2025, 08:02

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в городе Ершов

Фото: iStock/abadonian

Двое взрослых, 15-летний подросток и четырехлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Ершов Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.