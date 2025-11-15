Два ребенка и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом
Двое взрослых, 15-летний подросток и четырехлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Ершов Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Возгорание произошло в ночь на 15 ноября в частном доме, расположенном на улице Восточной. Уточняется, что из огня удалось выбраться 19-летнему молодому человеку.
Эксперты провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Расследование находится под контролем руководителя следственного управления Дмитрия Костина.
