Самолет с 90 пассажирами на борту аварийно приземлился в Хабаровске
Самолет, выполнявший рейс Владивосток-Благовещенск, совершил аварийную посадку в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Уточняется, что причиной вынужденного приземления послужила оторвавшаяся в полете часть обшивки воздушного судна. На борту самолета находились 90 пассажиров и 5 членов экипажа.
Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
В настоящее время начата проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
