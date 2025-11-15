Достижения.рф

Самолет с 90 пассажирами на борту аварийно приземлился в Хабаровске

Фото: iStock/ViktorCap

Самолет, выполнявший рейс Владивосток-Благовещенск, совершил аварийную посадку в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Уточняется, что причиной вынужденного приземления послужила оторвавшаяся в полете часть обшивки воздушного судна. На борту самолета находились 90 пассажиров и 5 членов экипажа.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

В настоящее время начата проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Мария Моисеева

