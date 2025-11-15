Достижения.рф

В Аргентине при взрыве на заводе пострадали более 20 человек

La Nacion: в Аргентине при взрыве на заводе пострадали более 20 человек
Фото: iStock/dzika_mrowka

Сильный взрыв произошел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде столицы Аргентины. Об этом сообщила газета La Nacion.



Взрывная волна выбила окна в домах, расположенных рядом с промышленным парком. В результате пострадали не менее 22 человек.

На месте происшествия работают пожарные, пытаясь справиться с огнём, охватившим значительную территорию. В воздух поднимаются густые клубы дыма. Власти рекомендовали жителям закрыть окна из-за опасности токсичных выбросов.

Международный аэропорт имени министра Пистарини, находящийся поблизости, продолжает функционировать в штатном режиме. Причины взрыва пока не установлены.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0