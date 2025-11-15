В Аргентине при взрыве на заводе пострадали более 20 человек
Сильный взрыв произошел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде столицы Аргентины. Об этом сообщила газета La Nacion.
Взрывная волна выбила окна в домах, расположенных рядом с промышленным парком. В результате пострадали не менее 22 человек.
На месте происшествия работают пожарные, пытаясь справиться с огнём, охватившим значительную территорию. В воздух поднимаются густые клубы дыма. Власти рекомендовали жителям закрыть окна из-за опасности токсичных выбросов.
Международный аэропорт имени министра Пистарини, находящийся поблизости, продолжает функционировать в штатном режиме. Причины взрыва пока не установлены.
