15 ноября 2025, 07:25

La Nacion: в Аргентине при взрыве на заводе пострадали более 20 человек

Фото: iStock/dzika_mrowka

Сильный взрыв произошел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде столицы Аргентины. Об этом сообщила газета La Nacion.