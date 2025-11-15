В машине исчезнувших Усольцевых нашли тайник с деньгами
Правоохранительные органы обнаружили 600 тысяч рублей в автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, передает ТАСС.
Тайник нашли под рулем, за приборной панелью. По предварительным данным, деньги в автомобиле спрятал отец семейства, который руководил заводом по производству порошковой краски.
Напомним, 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетний корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где густые леса и резкие перепады высот. После исчезновения семьи появились различные версии произошедшего: от побега за границу до нападения медведя. Активная фаза поисков, в которых участвовало более полутора тысяч человек, была завершена 12 октября. Следы исчезнувших туристов так и не обнаружили.
Ранее стало известно о еще одной жертве Минской петли, где пропали Усольцевы.
