В машине исчезнувших Усольцевых нашли тайник с деньгами

15 ноября 2025, 07:49

В машине пропавшей семьи Усольцевых нашли 600 тыс рублей

Фото: iStock/Vera Akulenok

Правоохранительные органы обнаружили 600 тысяч рублей в автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, передает ТАСС.