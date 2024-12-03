В Подмосковье 11-летняя школьница покончила с собой из-за буллинга

Фото: iStock/eranicle
В подмосковных Химках был найден труп 11-летней девочки, покончившей с собой. Об этом пишет «МК».
«Труп 11-летней девочки был обнаружен в понедельник днем в подмосковных Химках. По предварительной информации, она покончила с собой», — говорится в сообщении.
Тело подростка нашли накануне в районе 16:30. В своей предсмертной записке она написала о буллинге в школе, где ее травили за необычный голос и высокий рост. На данный момент проводится проверка произошедшего.
Читайте также:
«Сорри, видосов больше не выпущу»: Популярный блогер Аморал покончил с собой в Санкт-Петербурге, что известно
Восьмиклассница влюбилась в школьного охранника, сбежала из дома и на 10 лет стала добровольной пленницей педофила
В Саратове скончалась школьница после секса со студентом
Иван Мусатов