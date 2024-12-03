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В Подмосковье 11-летняя школьница покончила с собой из-за буллинга

Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

В подмосковных Химках был найден труп 11-летней девочки, покончившей с собой. Об этом пишет «МК».


«Труп 11-летней девочки был обнаружен в понедельник днем в подмосковных Химках. По предварительной информации, она покончила с собой», — говорится в сообщении.

Тело подростка нашли накануне в районе 16:30. В своей предсмертной записке она написала о буллинге в школе, где ее травили за необычный голос и высокий рост. На данный момент проводится проверка произошедшего.

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#школьница
В Москве задержан волгоградец, ударивший коллегу ножом в живот
03 декабря 2024, 13:28

Фото: istockphoto/blinow61

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали в центре столицы мужчину, ударившего коллегу ножом в живот. Оба они работали в охранной структуре.
Во время нахождения на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с одного из торговых объектов на Таганской улице. Прибывшим на место правоохранителям начальник службы охраны рассказал, что между двумя его подчинёнными вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной. 65-летний уроженец Волгограда нанёс удар ножом в живот своему коллеге.

Мужчину задержали, сопротивления он не оказал. Задержанный уже признался в совершении преступления. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в одну из столичных больниц.

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На востоке Москвы мужчина погиб, провалившись под лёд
03 декабря 2024, 13:21

Фото: istockphoto/blinow61

В восточной части Москвы двое мужчин провалились под лёд. Согласно информации от МЧС России, опубликованной в Telegram-канале, один из них погиб.
О происшествии сообщили очевидцы.

«Сотрудники МЧС России спасли одного. К сожалению, второго мужчину вытащить не удалось», — говорится в сообщении.
Сообщается, что спасённый мужчина был передан врачам.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоёмов, не выезжать на лёд вне специально оборудованных мест и не игнорировать запрещающие знаки.

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#сотрудники
#смерть
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Ребёнок выпал из кабины подъёмника на горнолыжном курорте в Кузбассе
03 декабря 2024, 13:07

Фото: istockphoto/GKV

На горнолыжном курорте в Шерегеше в Кемеровской области ребёнок выпал из кабины подъёмника фуникулёра. Мальчик пролетел несколько десятков метров вниз по заснеженному склону.
По словам очевидцев, девушка-инструтор, находившаяся вместе с ребёнком в кабине, раньше времени открыла защитную рамку, передаёт телеграм-канал «112». Мальчик упал с сидения и заскользил по склону вниз. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

Сотрудники канатной дороги вызвали специалистов службы спасения, спасатели подняли ребёнка наверх. Региональное Следственное управления СК России возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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«Сорри, видосов больше не выпущу»: Популярный блогер Аморал покончил с собой в Санкт-Петербурге, что известно
В Ленобласти 27-летний блогер Аморал покончил с собой
03 декабря 2024, 12:45

YouTube-блогер Amoral (Фото: Телеграм-канал Дмитрия Костенкова)

1 декабря скончался блогер Дмитрий Костенков, известный как Amoral. Молодой человек покончил с собой, записав перед смертью несколько роликов, где рассказал о неизбежном. В материале «Радио 1» расскажем, как популярный контент-мейкер, чьи видео на платформе YouTube привлекли более 640 тысяч подписчиков, ушел из жизни.

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2 декабря ютубер выложил пугающий кружок в Телеграм-канале.

«Если вы этот кружок видите, значит, меня уже нету. Сорри, что видосов больше не выпущу. Простите…» — со слезами на газах говорил он в прощальном видео.
Помимо этого, блогер оставил номер карты матери и попросил отправлять ей деньги на похороны и долги.

Знакомая парня, увидев страшное сообщение, обратилась в правоохранительные органы и предупредила силовиков о намерениях Костенкова. После девушка поехала к дому друга, но уже было поздно.

Сведения о том, что блогер ушел из жизни, подтвердились 3 декабря.

YouTube-блогер Amoral (Фото: Телеграм-канал Дмитрия Костенкова)

Причины гибели блогера Аморала Дмитрия Костенкова

Известно, что в последнее время ютубер страдал от депрессии, а также увяз в крупных долгах. Подруга Костенкова подтвердила его переживания. Поклонники творчества Дмитрия предположили, что это была плохая шутка и своего рода «пранк», тем более что ролик появился в интернете почти через 24 часа после смерти блогера. Но вскоре стало понятно, что молодой человек не шутил. Фанаты шокированы известием и выражают соболезнования близким.

Чем занимался Блогер Аморал

Дмитрий создал YouTube-канал в 2014 году, но активно начал работать с ним примерно 5 лет назад. Большую часть контента Аморал создавал на основе обзоров контента из TikTok, Likee и YouTube. Он также публиковал реакции на действия других блогеров. Некоторые из его роликов собирали миллионы просмотров.

В основном героями его роликов становились люди, определенных взглядов и возрастов, к примеру, девушки-феминистки.

Что известно про Аморала

О жизни блогера довольно мало информации. Известно, что Дмитрий Костенков родился 2 июля 1997 года.

После смерти блогера было принято закрыть чат в его Телеграм-канале.

«Это решение было единогласно одобрено всей командой модерации в память о Диме. Мы понимаем, что для многих из вас этот чат был местом поддержки и общения, но, как и все в жизни, он подходит к своему завершению. Решение окончательное и не подлежит пересмотру. Мы надеемся на ваше понимание и благодарим каждого из вас за то, что вы были частью этого сообщества», — заключил модератор.




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Глава города на Камчатке получил срок за драку
03 декабря 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Суд на Камчатке приговорил к трём годам лишения свободы условно главу города Елизово Артёма Гаглошвили. Это второй по величине город на полуострове.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Депутат и глава Елизовского городского поселения с населением 36 тысяч человек был избран на эту должность 30 ноября 2023 года на сессии местного Совета депутатов. 7 февраля 2024 года Гаглошвили исключили из партии «Единая Россия» за подрыв авторитета представителей органов власти. Решение о его исключении было принято после того, как городской глава был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Следствие и суд установили, что в ночь с 22 на 23 июля 2023 года Гаглошвили, находясь в общественном месте, устроил драку. Он применил насилие и нанёс мужчине множественные удары по голове и телу. Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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#следствие
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#ск
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Илон Маск лишен рекордного вознаграждения в 56 млрд долларов
Financial Times: Суд блокировал рекордное вознаграждение Илона Маска
03 декабря 2024, 12:29

iStock/Sundry Photography

Судья штата Делавэр Каталин Маккормик оставила в силе решение об аннулировании вознаграждения главы Tesla Илона Маска на рекордные 56 миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times.
Первое постановление Маккормик о блокировке выплаты американскому бизнесмену случилось еще в январе этого года. В своем заявлении судья назвало столь крупное вознаграждение «непостижимо высоким», что нарушает законодательство страны.

При этом акционеры автомобильной компании еще в июне одобрили такой пакет поощрения для Маска. В ответ на это Маккормик добавила, что пусть выплата и была ратифицирована большинством инвесторов, это не говорит о ее справедливости по отношению к другим акционерам Tesla. В компании не согласились с решением судьи и планируется подача апелляции после окончательного постановления на этой неделе.

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#выплаты
#тесла
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В Шаховской сгорела легковая машина
03 декабря 2024, 11:41

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Легковой автомобиль марки ВАЗ-2107 загорелся в рабочем посёлке Шаховская в ночь на вторник, 3 декабря, пожар ликвидировали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы, которые увидели пылающий автомобиль, который находился на территории гаражного кооператива — на дроге между гаражами. Прибывшие на место происшествия пожарные немедленно приступили к тушению и погасили пламя», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние гаражи. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержало вымогателей, требовавших деньги у сына погибшего участника СВО.

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#шаховская
#пожар
#автомобиль
#мособлпожспас
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Сестра отца погибших под Красноярском детей опровергает результаты экспертизы
03 декабря 2024, 11:40

Фото: прокуратура Красноярского края

Сестра мужчины, четверо детей которого погибли от отравления в Красноярском крае, опровергает результаты экспертизы и считает, что ее брата сделали «козлом отпущения». По ее мнению, необходимая экспертиза и вовсе не была проведена после трагедии.
«Ни один от дихлофоса не умер, ни один не отравился... Химики говорят, что от дихлофоса невозможно отравиться, а здесь нашли козла отпущения», — поделилась она в беседе с RT.
Тем временем и сам отец заявляет, что не согласен с результатами экспертизы. По его словам, он действительно распылял дихлофос незадолго до трагедии, но не верит, что это средство стало причиной гибели его детей.
«В целом не согласен, что это дихлофос. Потому что, ну что это, надо дихлофосом всю хату залить? Я вообще с экспертизой не согласен, что это дихлофос», — подчеркнул Дмитрий Виноградов в разговоре с «Известиями».
Напомним, как сообщал ранее областное управление СК РФ, причиной отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, стало неправильное использование дихлофоса. По информации ведомства, ядом оказались покрыты все вещи и мебель в доме.

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#ск рф
#отравление
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Директор магазина в Подмосковье задушил покупателя в подсобке
03 декабря 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В подмосковном городе Раменское 32-летний директор продуктового магазина в подсобном помещении задушил покупателя. Мужчина перед этим пытался украсть бутылку водки.
Об этом в телеграм-канале сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области. В ведомстве уточнили, что 49-летний мужчина пытался украсть алкоголь, но был пойман на выходе. После этого директор торговой точки отвёл неудачливого воришку в подсобное помещение и принялся избивать. Затем в приступе неконтролируемой ярости он задушил мужчину.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители уточняют все обстоятельства и детали происшедшего, ведётся опрос свидетелей. Директору магазина предъявлено обвинение по статье «Убийство».

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