На востоке Москвы мужчина погиб, провалившись под лёд

Видео: МЧС России
В восточной части Москвы двое мужчин провалились под лёд. Согласно информации от МЧС России, опубликованной в Telegram-канале, один из них погиб.
О происшествии сообщили очевидцы.
Сообщается, что спасённый мужчина был передан врачам.
МЧС России напоминает о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоёмов, не выезжать на лёд вне специально оборудованных мест и не игнорировать запрещающие знаки.
Читайте также:
Двухлетний ребенок утонул в луже в Алтайском крае
SHOT: массажист утонул во время купания в пруду в первый день зимы в Подмосковье
Мужчину на сапборде унесло в открытое море в Геленджике
«Сотрудники МЧС России спасли одного. К сожалению, второго мужчину вытащить не удалось», — говорится в сообщении.
Сообщается, что спасённый мужчина был передан врачам.
МЧС России напоминает о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоёмов, не выезжать на лёд вне специально оборудованных мест и не игнорировать запрещающие знаки.
Читайте также:
Двухлетний ребенок утонул в луже в Алтайском крае
SHOT: массажист утонул во время купания в пруду в первый день зимы в Подмосковье
Мужчину на сапборде унесло в открытое море в Геленджике
Дайана Хусинова