В Таиланде 24-летнюю российскую модель смыло волной: она не дожила до свадьбы

Фото: istockphoto / Петр Ткаченко
В Таиланде трагически погибла 24-летняя российская модель Камилла Беляцкая. Инцидент произошёл 29 ноября на острове Самуи, где было объявлено штормовое предупреждение, сообщает телеграмм-канал Mash.
Камилла поднялась на смотровую площадку Lad Ko Viewpoint, чтобы провести время наедине и заняться медитацией. Во время отдыха её сбила мощная волна, которая сбросила девушку с со скалы в воду. Спасатели, прибывшие на место, помочь не успели, так как вся техника была спрятана от шторма.
Камилла приехала на Самуи с будущим мужем, 47-летним Григорием, для проведения свадьбы. Пара уже снялась в предпраздничной фотосессии перед торжеством, которое должно было состояться в ближайшие дни.
О смерти невесты Григорий узнал из новостей и поспешил на место происшествия. К этому моменту работники ближайшего отеля уже достали тело девушки из воды.
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Камилла приехала на Самуи с будущим мужем, 47-летним Григорием, для проведения свадьбы. Пара уже снялась в предпраздничной фотосессии перед торжеством, которое должно было состояться в ближайшие дни.
О смерти невесты Григорий узнал из новостей и поспешил на место происшествия. К этому моменту работники ближайшего отеля уже достали тело девушки из воды.
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Дайана Хусинова