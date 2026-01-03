Два ребенка провалились под лед и погибли под Воронежем
В Воронежской области в селе Новая Усмань двое мальчиков семи и восьми лет погибли, провалившись под лед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.
По данным следствия, 2 января 2026 года дети, оставшись без присмотра взрослых, вышли на частично покрытую льдом реку Усмань в Новоусманском районе и провалились в воду. Выбраться самостоятельно они не смогли. Позднее тела несовершеннолетних из водоема извлекли сотрудники МЧС.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти, опрашивают свидетелей и проводят другие необходимые следственные действия.
