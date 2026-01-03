Женщина разгромила новогоднюю елку в одном из омских подъездов и попала на видео
В Омске полиция организовала проверку после инцидента в подъезде жилого дома, где местная жительница устроила погром. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Омск».
Случай произошел в доме на улице Добровольского. На кадрах с камеры наблюдения, которые распространили местные паблики, видно, как женщина, спускаясь по лестнице, пинает украшенную к Новому году елку на площадке.
Наличие видеокамеры в подъезде ее не остановило. Причины такого поведения сейчас выясняют правоохранители.
