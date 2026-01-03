Достижения.рф

Использовавшихся для фотосессий львят обнаружили в Москве

Прокуратура открыла уголовное дело после использования львят для фотосъемок
Фото: istockphoto/ocportfolios

В Москве возбудили уголовное дело после обнаружения львят, которых использовали для фотосессий. Об этом сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.



Как уточнили в ведомстве, выявили незаконное использование диких животных, находящихся под охраной международной конвенции, в качестве «реквизита» для съемок, а также нарушения законодательства об их применении в культурно‑зрелищных мероприятиях.

Следствие ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В прокуратуре подчеркнули, что сейчас львятам ничего не угрожает, а ход и результаты расследования находятся на контроле.

Никита Кротов

